Manchester United a reusit primul transfer din aceasta vara. Diavolii rosii l-au adus pe brazilianul Fred de la Shahtior Donetsk - VIDEO

Manchester United a anuntat astazi transferul lui Fred. Mijlocasul brazilian a ajuns la diavolii rosii de la Shahtior Donetsk in schimbul a 60 de milioane de euro. Brazilianul de 25 de ani a evoluat in campionatul Ucrainei din 2013. In sezonul precedent, Fred a marcat 4 goluri si a oferit 7 pase decisive, cifre impresionante pentru un mijlocas defensiv.

In zilele urmatoare, Manchester United ar urma sa anunte un alt transfer. Diogo Dalot, fundasul portughez, coechipier cu moldoveanul Oleg Reabciuk la echipa a doua a celor de la Porto, ar putea evolua in Anglia din sezonul urmator.

Suma intelegerii este de aproape 20 de milioane de euro.