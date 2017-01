Manchester United a trecut lejer de Hull City, scor 2 la 0 si au un avantaj linistitor inainte de returul de pe 26 ianuarie - VIDEO

Manchester United a facut un pas important spre calificarea in finala Cupei Ligii Angliei. Diavolii rosii au trecut acasa de Hull City, scor 2 la 0. Pe Old Trafford, gazdele au inceput ca din tun, iar Mata a trecut pe langa gol inca in debutul partidei. Dupa o prima repriza dominata de United, in partea secunda Rooney a trecut pe langa golul cu numarul 250. Imediat dupa asta, apararea tigrilor a cedat. Mata a deschis scorul in minutul 56.

Manchester United a continuat asediul, iar Pogba a trimis in bara din lovitura libera. Pe final de meci, Fellaini a inscris primul sau gol din acest sezon in tricoul diavolilor rosii si a stabilit scorul final de 2 la 0.

Manchester United este intr-o forma fantastica, ajungand la 9 victorii consecutive in toate competitiile. Duminica trupa lui Jose Mourinho va intalni Liverpool in Premier League, iar returul semifinalei din Cupa Ligii Angliei se va disputa pe 26 ianuarie.