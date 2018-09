Manchester United, eliminata din Cupa Ligii Angliei, de Derby County. Diavolii rosii, batuti in seria impresionanta a loviturilor de departajare, scorul de 2 la 2 - VIDEO

La inceputul meciului, mijlocasul ofensiv Juan Mata a inscris primul gol al echipei din Manchester. Derby, echipa din esalonul secund, a egalat scorul in minutul 59, printr-o executie spectaculoasa a lui Harry Wilson.

Mai tarziu, portarul lui United, Sergio Romero, a fost eliminat pentru ca a jucat balonul cu mana, in afara careului. In minutul 85, Jack Marriott a adus-o pe Derby in avantaj. Cu toate acestea, pe final, Marouane Fellaini a marcat pentru 2 la 2 si se parea ca a salvat-o pe United de la eliminare.

Dupa noua regula din Cupa Ligii Angliei, reprizele de prelungiri nu se disput, asa ca s-a ajuns direct la penalty-uri. Au marcat toti, in afara de fundasul gazdelor, Phil Jones, si Manchester United a fost eliminata din competitie.

Derby County, echipa antrenata de Frank Lampard, s-a calificat in optimile Cupei Ligii, unde, tot aseara, a ajuns si Manchester City. Cetatenii au trecut de Oxford, in deplasare, scor 3 la 0. Gabriel Jesus, Mahrez si Foden au marcat golurile.