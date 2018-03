Manchester United este la pamant. Diavolii rosii au pierdut meciul de acasa cu Sevilla si au fost eliminati din Liga Campionilor

Dupa 0 la 0 in tur, Manchester United pornea cu prima sansa pe Old Trafford. Avea sa fie, insa, o seara neagra, pentru echipa lui Mourinho. Sevilla a marcat doua goluri, intre minutele 74 si 78. Ben Yedder a intrat pe teren, pe parcursul reprizei secunde, si a devenit eroul andaluzilor, cu dubla istorica.

Manchester United a redus din diferenta, prin Lukaku, insa, revenirea magica la care s-au asteptat fanii englezi nu a mai urmat. Echipa lui Vincenzo Montella a castigat partida si s-a calificat in sferturile Ligii Campionilor. Ultima data, Sevilla a jucat in aceasta faza a competitiei, in anul 1958.

Wissam BEN YEDDER, ATACANT SEVILLA: "Nu exista nimic imposibil pentru mine, pentru fani. Suntem foarte fericiti. Nu a fost un meci usor, dar e istorie pentru clubul Sevilla."

Jose MOURINHO, ANTRENOR MANCHESTER UNITED: "Nu putem fi tristi mai mult de 24 ore. Asta e fotbalul. Nu e sfarsitul lumii. "

S-a calificat in sferturi si AS Roma, care a invins-o pe Sahtior Donetsk, scor 1 la 0. Dzeko a marcat golul. In mansa tur, in Ucraina, Sahtior invingea cu 2 la 1. Astfel, italienii s-au calificat gratie golului marcat in deplasare.