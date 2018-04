Manchester United este prima finalista din Cupa Angliei. Diavolii rosii s-au impus, pe Wembley, in fata celor de la Tottenham - VIDEO

Manchester United s-a calificat in finala Cupei Angliei, dupa ce a dispus pe Wembley de Tottenham, scor 2 la 1. Diavolii rosii nu au inceput prea bine partida. Trupa lui Mauricio Pochettino a iesit in avantaj in minutul 11. Dele Alli a finalizat centrarea lui Eriksen.

United a egalat imediat. Sanchez a marcat cu o lovitura de cap, servit perfect de Pogba.

United a dat lovitura de gratie dupa pauza. Ander Herrera a inscris golul calificarii in minutul 62.

S-a incheiat 2 la 1, iar Manchester United merge in finala Cupei Angliei. Diavolii rosii s-au calificat pentru a 20-a oara in ultimul act al acestei competitii.