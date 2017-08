Manchester United nu are mila de adversari, la startul campionatului. Diavolii rosii au invins-o, pe Swansea, cu 4 la 0 - VIDEO

Baily a inscris primul gol al meciului de pe Liberty Stadium. A fost, totodata, prima reusita a fundasului ivorian in tricoul lui Manchester United. Scorul de 1 la 0 s-a pastrat pana in minutul 80, atunci cand Lukaku a inscris si el.

Jocul defensiv al celor de la Swansea s-a prabusit si, in urmatoarele 4 minute, echipa a incasat inca doua goluri. Pogba si Martial au marcat.

Manchester United a castigat cu 4 la 0 partida, la fel cum a batut-o si pe West Ham, in prima etapa de campionat. Intre timp, AS Monaco a stabilit un nou record al Campionatului Frantei. A batut-o pe Metz cu 1 la 0, aceasta fiind a 15-a victorie consecutiva in liga.

Seria de 15 victorii consecutive ale monegascilor include 12 meciuri castigate in sezonul precedent si 3 in noul sezon.