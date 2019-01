Manchester United, pe val dupa demiterea lui Mourinho. Diavolii rosii au obtinut a patra victorie consecutiva sub egida noului antrenor - VIDEO

In primul meci al anului 2019, United a dat piept cu Newcastle. Diavolii rosii au plecat favoriti in acest meci, dupa ce au obtinut 3 victorii categorice in ultimele 3 meciuri. Startul partidei a fost unul echilibrat. Echipele au facut schimb de ocazii, iar egalitatea pe tabela s-a pastrat pe tot parcursul primei reprize. In partea secunda, noul tehnician al lui Manchester, Ole Gunnar Solskjaer, i-a aruncat in lupta pe Sanchez si Lukaku, iar la cateva secunde de la aparitia pe teren, belgianul a deschis scorul.

Diavolii rosii au cautat cu insistenta golul secund. In minutul 80, tanara vedeta a lui United, Marcus Rashford, l-a invins pe portarul advers, dupa ce a primit o pasa splendida de la Alexis Sanchez.

Gratie acestei victorii, Manchester United se apropie la 3 puncte de Arsenal, ocupanta locului 5. In timp ce Newcastle lupta pentru a-si pastra resedinta in Premier League, la momentul de fata, alb-negrii ocupa doar locul 15.