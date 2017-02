Manchester United, Shalke 04 si FC Krasnodar, in optimile Europa League. Cum au trecut de adversare - VIDEO

Dupa victoria cu 3 la 0 din tur, Manchester United mergea cu prima sansa la calificarea in optimile Europa League in duelul cu Saint-Ettiene. Diavolii rosii au invins si aseara cu 1 la 0. Singurul gol al partidei a fost inscris de Mkhitaryan in debutul partidei.

Dupa gol, ambele formatii au mai avut ocazii de a marca, insa fara succes. In partea secunda, Manchester United a ramas in 10 oameni. Bailly a vazut al doilea cartonas galben pentru un fault. Chiar si asa, francezii nu au reusit sa inscrie. In optimile Europa League este si FC Krasnodar. Rusii au remizat, scor1 la 1, contra turcilor de la Fenerbahce, insa merg mai departe gratie victoriei din tur. Smolov si Skrtel si-au trecut aseara numele pe tabela de marcaj.

1 la 1 a fost si in partida dintre Shalke 04 si PAOK, insa calificarea era aproape hotarata in tur, cand nemtii au demolat gruparea din Grecia, scor 3 la 0.

Celelalte meciuri din saisprezecimile Europa League se disputa in aceasta seara. FC Rostov, echipa la care este capitan moldoveanul Alexandru Gatcan, este cu un picior in optimi, dupa victoria categorica din tur contra celor de la Sparta Praga, 4 la 0.