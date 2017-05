Manchester United si Ajax Amsterdam s-au calificat in finala Europa League. Olandezii au cedat aseara in fata celor de la Lyon - VIDEO

Dupa victoria uriasa din tur cu 4 la 1, meciul retur parea doar o simpla formalitate pentru Ajax Amsterdam. Olandezii insa au avut viata grea in Franta si au fost la un pas sa rateze calificarea in finala Europa League. Olympique Lyon a inceput mai prost meciul, iar Ajax a deschis scorul in minutul 27. Francezii au dat start revenirii spectaculoase chiar inainte de finalul primei reprize. Lacazette a reusit dubla in mai putin de 90 de secunde.

Cu 10 minute inainte de final, francezii au inscris din nou, iar surpriza se contura.





In minutul 84 Ajax a ramas in 10 oameni. Totusi, Lyon nu a reusit sa profite de superioritatea numerica. S-a incheiat 3 la 1, iar Ajax s-a calificat cu scorul general de 5 la 4 in finala Europa League. In ultimul act al competitiei olandezii vor intalni formatia Manchester United. Englezii au remizat acasa cu Celta Vigo, scor 1 la 1, insa au obtinut calificarea gratiei victoriei cu 1 la 0 din tur. Pe Old Trafford, diavolii rosii au deblocat tabela de marcaj. Fellaini a inscris din centrarea lui Rashford in minutul 17.

Oaspetii au egalat in minutul 85. Imediat, arbitrul roman Ovidiu Hategan a eliminat cate un fundas din fiecare echipa pentru comportament agresiv. Celta putea sa smulga victoria la ultima faza, insa Guidetti a ratat cu poarta goala. S-a incheiat 1 la 1, iar Manchester United s-a calificat in ultimul act al Europa League. La final, tehnicianul diavolilor rosii a plans de bucurie.

Finala dintre Manchester United si Ajax Amsterdam se va disputa pe 24 mai, la Stockholm.