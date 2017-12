Manchester United, umilita de o echipa din liga a doua. Trupa lui Mourinho a fost eliminata din Cupa Ligii Angliei - VIDEO

Fanii celor de la Bristol City au intrat pe teren pentru a sarbatori alaturi de jucatori victoria istorica impotriva celor de la Manchester United, scor 2 la 1. Vedetele lui Mourinho s-au vazut conduse in minutul 51, insa au egalat rapid prin Ibrahimovic. Golul suedezului nu a fost suficient. Bristol a marcat golul calificarii la ultima faza a meciului.

In celalalt meci disputat ieri, Chelsea a trecut la limita de Bournemouth, scor 2 la 1. Gazdele au condus pana in minutul 90, dupa golul lui Willian, dar au avut emotii pe final. Oaspetii au egalat prin Gosling, insa imediat Morata a adus calificarea pentru Chelsea.

In semifinalele Cupei Ligii Angliei, Chelsea va intalni formatia Arsenal, in timp ce Manchester City se va duela cu Bristol City pentru un loc in finala.