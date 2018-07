Manny Pacquiao, la victoria cu numarul 60 a carierei. Renumitul boxer filipinez a invins un argentinian prin knockout tehnic - VIDEO

Duelul a avut loc la Kuala Lumpur, capitala Malaeziei. Manny Pacquiao, in varsta de 39 de ani, a facut legea in ring si l-a devastat pe argentinianul Lucas Matthysse, care este cu patru ani mai tanar.

Legenda filipineza l-a trimis in knockdown pe boxerul sud-american in runda a treia, apoi si in a cincea. Matthysse a revenit in meci, dar totul s-a incheiat in runda a saptea. Cu o lovitura de stanga decisiva, Pacquiao a obtinut knockout-ul mult dorit.

Pacquiao a cucerit centura de campion mondial WBA, in categoria de greutate semimijlocie. Este victoria cu numarul 60 in cariera filipinezului, dintre care 39 au fost obtinute prin knockout. Pacquiao mai are 7 infrangeri si 2 remize, in cariera sa. Matthysse a suferit al 5-lea esec, el avand si 39 de victorii.