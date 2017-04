Marc Marquez, la primul succes in noul sezon de MotoGP. Spaniolul intra in cursa pentru titlu dupa ce a castigat Marele Premiu al Americilor - VIDEO

Marc Marquez a plecat din pole position pe circuitul de la Austin. Motociclistul spaniol de la Honda a tras tare si a trecut primul linia de sosire, cu un timp de 43 de minute si 58 de secunde. Italianul Valentino Rossi, de la Yamaha, a venit cu doar 3 secunde mai tarziu.

Cu cea de-a 5-a victorie consecutiva in Marele Premiu al Americilor, Marquez urca pe locul 3 in clasamentul general. Pe locul secund este un alt spaniol, Maverick Vinales, de la Yamaha, care a cazut in timpul cursei de ieri si a fost nevoit sa abandoneze. Valentino Rossi a devenit noul lider al sezonului in MotoGP, avand 6 puncte avans fata de Vinales. Urmatoarea etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza, este programata pentru 7 mai, si va avea loc in Spania.