Marcelo, fundasul brazilian de la Real Madrid a castigat de curand al treilea trofeu Champions League si a decis sa imortalizeze momentul cu un tatuaj - VIDEO

Marcelo avea deja tatuat pe coapsa trofeul Ligii Campionilor, sub care erau trecuti si anii in care l-a cucerit, 2014 si 2016. Saptamana trecuta Real Madrid a cucerit pentru al doilea an consecutiv Champions League, iar fundasul brazilian a trecut din nou pe la artist pentru a completa tatuajul.

Acesta a adaugat si anul 2017. Procesul a fost filmat si postat pe retelele de socializare.