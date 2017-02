Marea finala a fotbalului american, Super Bowl: New England Patriots a smuls trofeul, reusind sa invinga formatia Atlanta cu 34 la 28, in prelungiri - VIDEO

Marea finala a fotbalului american, Super Bowl, editia cu numarul 51, a avut un scenariu ca in filme. In fata a peste 70 de mii de fani prezenti in tribunele stadionului NRG din Houston, Atlanta Falcons a inceput ca din tun meciul si a dominat, iar in repriza a treia conducea cu 28 la 3.

Ceea ce a urmat, insa, a depasit asteptarile fanilor gruparii New England Patriots. Favoritii lor au revenit si au jucat fenomenal, iar liderul Tom Brady, in varsta de 39 de ani, a condus atacurile echipei. Pana la finalul reprizei a patra, au reusit sa egaleze scorul, 28 la 28, iar in prelungiri patriotii au dominat si s-au impus, la final, cu 34 la 28.

Tom BRADY, JUCATOR NEW ENGLAND PATRIOTS "Să batem această echipă, să revenim de la 3-28... echipa noastră a dat dovadă de tenacitat, ceea ce noi vom ţine minte toată viaţa."

New England Patriots a cucerit Super Bowl-ul pentru a 5-a oara in istorie.