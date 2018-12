Marele campion Ronnie O’Sullivan, continua sa-si bata propriile recorduri. S-a impus pentru a saptea oara la Campionatul de Snooker al Regatului Unit - VIDEO

In finala Campionatului de Snooker, s-au duelat Ronnie O’Sullivan si Mark Allen. Ambii au parcurs drumuri dificile pentru a ajunge in mansa decisiva. In cele din urma, Ronnie s-a impus cu scorul de 10 la 6. Pe parcursul competitie, O’Sullivan a fost cel care si-a asumat mai multe riscuri.Singurul break de peste 100 de puncte a fost reusit de catre Ronnie in jocul secund.

Numarul 3 mondial a intrat, cu scorul de 6 la 2 in sesiunea decisiva, astfel, cu pasi siguri s-a apropiat de a 7-a victorie la Campionatul Regatului Unit.Pentru prima data, O’Sullivan s-a impus la acest turneu in anul 1993, atunci marele campion avea doar 18 ani.

Ronnie este considerat pe drept unul dintre cei mai valorosi jucatori de snooker din toate vremurile.