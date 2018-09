Maria Sharapova, eliminata in optimi la US Open de Carla Suarez Navarro, locul 22 WTA - VIDEO

De la revenirea după suspendarea de 15 luni pentru dopaj, în primăvara anului 2017, Sharapova, în vârstă de 31de ani, nu a mai trecut de sferturile de finală la un grand slam.

Suarez Navarro, sfertfinalistă la Flushing Meadows în urmă cu cinci ani, va juca pentru un loc în semifinale cu americanca Madison Keys, locul 14 mondial.

În sferturi a acces şi ucraineanca Lesia Ţurenko, după scor 6-7 (3/7), 7-5, cu sportiva cehă Marketa Vondrousova.

A perfect 30th birthday 🎁!@CarlaSuarezNava ends Sharapova's unbeaten record at night, defeating her 6-4, 6-3...



She will play Madison Keys in her 1st #USOpen QF since 2013! pic.twitter.com/NFR7C9gLkx