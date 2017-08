Maria Sharapova este in turul 3, la US Open. Eliminarea surpriza la masculin: tenismenul si-a distrus racheta de furie - VIDEO

Dupa ce a invins-o pe Simona Halep, Maria Sharapova a avut un alt meci dificil, in fata tenismenei din Ungaria, Timea Babos. Rusoaica a cedat primul set la tiebreak, dar apoi a redus considerabil numarul greselilor nefortate si a jucat mult mai bine. Sharapova a castigat cu 6 la 4 setul secund, iar in decisiv a dominat, reusind sa se impuna clar, scor 6 la 1.

S-a calificat in etapa urmatoare si tenismena spaniola Garbine Muguruza. Campioana de la Wimbledon din acest an, a treia favorita de la US Open, a trecut de chinezoaica Duan Ying Ying, scor 6 la 4 si 6 la 0.

In aceasta seara, in turul 2 la US Open, va avea loc un derby romanesc. Monica Niculescu va juca impotriva Anei Bogdan.

Intre timp, la baieti, o surpriza de proportii a fost eliminarea lui Nick Kyrgios. Australianul, numarul 17 mondial, a pierdut in 4 seturi in fata conationalului John Millman, clasat pe locul 235 in topul ATP. Traditional, Kyrgios si-a distrus racheta de furie.

Campionii ultimului turneu de Grand Slam al anului, la simplu masculin si feminin, vor incasa cate 3 milioane 700 de mii de dolari.