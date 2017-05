Mark Selby scrie istorie in snooker. Englezul a devenit pentru a treia oara campion mondial, dupa ce l-a invins, in finala, pe John Higgins - VIDEO

John Higgins a inceput splendid meciul cu Mark Selby si a castigat 6 jocuri din 8, in prima sesiune, iar in urmatoarea a condus, la un moment dat, cu 10 la 4.

Selby, campionul mondial in exercitiu, a revenit spectaculos si a dominat, iar, dupa a treia sesiune, era in avantaj, 13 la 11. Meciul a fost echilibrat in sesiunea decisiva, iar Selby a jucat impecabil pe final, si, s-a impus cu 18 la 15. Englezul s-a razbunat pe Higgins pentru infrangerea din finala de acum 10 ani.

Mark SELBY, CAMPION MONDIAL: “Nu îmi vine să cred. Încă mă ciupesc. Vreau să îl felicit pe John pentru joc. ”

Selby a cucerit al treilea titlu de campion mondial, iar Higgins ramane cu 4 trofee in palmares. Englezul va primi si un cec in valoare de 375 de mii de lire sterline, in timp ce sportivul scotian va pleca acasa cu 160 de mii.