Maxim Sacultan si Adrian Grosul au devenit campionii turneului international din Bulgaria

Turneul din Bulgaria s-a desfasurat intre sportivi cu varsta de pana la 23 de ani. Adrian Grosul a invins in finala categoriei de 79 de kilograme, un luptator din Kazahstan.

Maxim Sacultan a castigat duelul decisiv in fata unui bulgar, in categoria de 65 de kilograme. Inca un luptator moldovean, Vitalie Bunici a ocupat locul cinci in competitie.