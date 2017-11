Mayweather i-a socat pe americani: "E ca un MANIAC!" Ce pregateste campionul neinvins din box - VIDEO

Meciul cu Conor McGregor din luna august parea sa fie ultimul din cariera lui Floyd Mayweather. Ajuns la un palmares de 50 - 0, Mayweather Jr a castigat o suma uriasa de bani de pe urma meciului, in jur de 300 de milioane de dolari, conform Daily Mail.



Desi totul parea sa indice ca Mayweather nu va mai intra in ring, acesta chiar spunand in mai multe randuri acest lucruri, ultimele informatii arata altceva. Conform celor de la TMZ, Floyd se antreneaza din greu in sala.



"Floyd le-a spus celor apropiati ca ia in considerare varianta meciului cu numarul 51 - s-a antrenat ca un maniac la sala. Este in forma perfecta pentru lupta si e gata sa intre in ring" scriu jurnalistii americani.



Un meci de vis pentru fanii boxului ar fi impotriva kazahului, Gennady Golovkin, cel care si-a declarat public dorinta de a lupta cu Mayweather. Insa Golovkin se pregateste de revansa in fata lui Canelo Alvarez. De asemenea, actualul campion la welterweight, Keith Thurman, ar putea fi o varianta, precum si detinatorul centurii IBF, Errol Spence.