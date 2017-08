Mayweather l-a facut KO pe McGregor in runda a 10-a, dupa un meci in care americanul s-a jucat pur si simplu cu Conor. Irlandezul a avut cateva lovituri mai bune in prima repriza, insa atat, meciul fiind dominat de Mayweather.

Acesta l-a facut KO in runda a 10-a, dupa ce irlandezul nu a mai reusit sa raspunda loviturilor lui Mayweather, iar arbitrul a intervenit si l-a luat in brate pentru a nu cadea din picioare!