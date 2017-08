Mayweather vs McGregor. Floyd l-a invins pe irlandez prin KO. Reactiile celor doi dupa meci. Vezi cum s-au luptat - VIDEO

Mayweather vs McGregor, reacţiile celor doi după meci

Pugilistul Floyd Mayweather a declarat că meciul cu irlandezul Conor McGregor a fost ultimul al carierei sale, el afirmând că a ales “partenerul potrivit pentru ultimul dans”.

“Conor este un adversar foarte dificil, am oferit fanilor ce voiau să vadă. Este mult mai bun decât credeam, a folosit diverse unghiuri. Dar eu am fost mai bun. Am ales partenerul potrivit pentru ultimul dans, aceasta a fost ultima mea luptă”, a declarat Mayweather.

Conor McGregor a spus, imediat după meci, că nu ştie dacă va mai boxa vreodată: “Am crezut că sunt aproape...devin neglijent când sunt obosit. Floyd a meritat să câştige. Nu ştiu dacă voi boxa din nou”.

Mayweather vs McGregor, desfăşurarea meciului

Mayweather s-a impus în runda a zecea, după arbitrul a decis încheierea meciului, deoarece irlandezul încasase mai multe lovituri.

McGregor a fost avertizat de arbitrul întâlnirii pentru lovituri nepermise. După ce în primele şase runde, McGregor a reuşit să opună rezistenţă, în următoarele şase, el a fost apoi dominat de americanul de 40 de ani.

Getty

McGregor a intrat în ring înfăşurat în drapelul Irlandei, în timp ce Mayweather a intrat având o cagulă pe faţă.

Imnul american a fost intonat de Demi Lovato, iar cel irlandez de Imelda May.

Arbitrul Robert Byrd i-a avertizat pe cei doi că meciul se va disputa după regulile din box: “Respectaţi tot timpul ordinele mele. Mr McGregor, Mr Mayweather, să trecem la treabă.”

La eveniment au fost prezente mai multe personalităţi din lumea artistică şi a sportului, precum, Bruce Willis, Dwayne “The Rock” Johnson, LeBron James, Mike Tyson sau rapperul Sean Combs.

Floyd Mayweather şi Conor McGregor au luptat pentru o centură WBC care conţine un număr impresionant de pietre preţioase şi o mare cantitate de aur. Centura este confecţionată din piele de aligator şi pe ea sunt aplicate 3.360 de diamante, 600 de safire, 300 de smaralde şi un kilogram şi jumătate de aur de 24 de carate.

McGregor, în vârstă de 28 de ani, este dublu campion al Ultimate Fighting Championship (UFC). McGregor a înregistrat în confruntările de arte marţiale mixte 21 de victorii şi trei înfrângeri. Cu Mayweather, irlandezul a disputat primul meci de box profesionist din carieră.

Floyd Mayweather, în vârstă de 40 de ani, nu a mai boxat din septembrie 2015. El are acum în palmares 50 de victorii în tot atâtea meciuri disputate, egalând recordul legendarului Rocky Marciano.

Meciul a generat sume imense, estimându-se că veniturile din încasări pay-per-view vor fi de 500 de milioane de dolari , iar cele din vânzarea de bilete vor fi de 70 de milioane de dolari.

În plus, s-au atras 25 de milioane de dolari din sponsorizări şi vânzarea de obiecte promoţionale va mai aduce trei milioane de dolari.

În total, se estimează că 60 de milioane de dolari reprezintă suma totală pariată cu privire la rezultatul confruntării de la Las Vegas, un record.

Mayweather ar putea obţine peste 200 de milioane de dolari în urma acestui meci, iar McGregor cel puţin 70 de milioane de dolari.