McGregor a reactionat la o zi dupa meciul cu Khabib Nurmagomedov! Mesajul pe care nimeni nu l-a inteles: ce a postat dupa nebunia din ring - FOTO

McGregor a cerut sa fie eliberat din stransoarea unui Khabib hotarat sa isi termine adversarul. Dar Khabib nu s-a multumit doar sa-l termine pe Conor. A sarit gardul catre antrenorul lui McGregor, iar o lupta intre echipele celor doi luptatori a pornit. Trei oameni din staff-ul lui Khabib au fost arestati, insa in cele din urma au fost eliberati.

La o zi dupa ce a pierdut meciul, irlandezul a reactionat pe conturile de socializare. Conor McGregor a postat pe contul sau de Twitter o fotografie alaturi de un mesaj destul de ciudat avand in vedere ce s-a intamplat in ring.

"Am pierdut meciul, dar am castigat batalia. Razboiul merge mai departe", a fost mesajul postat de McGregor.

We lost the match but won the battle.

