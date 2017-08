McGregor, suspendat 2 luni dupa meciul cu Mayweather! Anuntul facut de Comisia Atletica

Irlandezul Conor McGregor a fost suspendat doua luni, din motive medicale, dupa meciul cu Floyd Mayweather, castigat de american prin KO tehnic.

In urma suspendarii primita de la Comisia Atletica a statului Nevada, McGregor nu va putea sa lupte, nici la box, nici in MMA, pana la 26 octombrie. El nu are voie sa se antreneze pana la 11 octombrie.



Pugilistul american Floyd Mayweather l-a invins pe irlandezul Conor McGregor prin KO tehnic. Mayweather s-a impus in runda a zecea, dupa arbitrul a decis incheierea meciului, deoarece irlandezul incasase mai multe lovituri.



McGregor, in varsta de 28 de ani, este dublu campion al Ultimate Fighting Championship (UFC). McGregor a inregistrat in confruntarile de arte marţiale mixte 21 de victorii şi trei infrangeri.

Cu Mayweather, irlandezul a disputat primul meci de box profesionist din cariera.