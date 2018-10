Meci cu scandal, in Brazilia. Echipa Gremio a pierdut partida cu River Plate, scor 1 la 2 - VIDEO

La scorul de 1 la 1, arbitrul central a apelat la sistemul VAR si a acordat un penalty pentru River Plate. Totodata, l-a eliminat pe Bressan, cel care ar fi jucat balonul cu mana, in careu. Gonzalo Martinez a transformat lovitura de la 11 metri si a calificat-o pe River in finala turneului Copa Libertadores.

Astfel nervii brazilienilor au cedat, iar arbitrul a fost inconjurat de jucatorii lui Gremio, fiind nevoie de interventia fortelor de ordine pentru calmarea spiritelor. In tur a fost 1 la 0 pentru Gremio, dar, gratie golurilor marcate in deplasare, echipa argentiniana River Plate s-a calificat in finala.