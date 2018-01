Meci cu scantei. Doi hocheisti nu au putut imparti pucul si s-au luat la bataie: unul i-a smuls celuilalt un smoc de par - VIDEO

Cei doi hocheisti nu au impartit pucul, la startul meciului. Nazem Kadri, jucatorul echipei Toronto, l-a tras de barba pe Joe Thornton, de la San Jose. Ambii au primit cate un cartonas galben, de la arbitri. Kadri avea sa marcheze un gol, mai tarziu. Totusi, partida a fost decisa in seria loviturilor de departajare, in care Toronto s-a impus. Intre timp, in meciul dintre Montreal si Tampa Bay, portarul gazdelor, Carey Price, a reusit un save miraculos, in prelungiri.

Price a fost superb si la lovituri de departajare, iar Montreal a castigat meciul. O noua performanta senzationala a reusit-o rusul Alexander Ovechkin. In ultima partida, acesta a inscris de doua ori pentru Washington Capitals si a ajuns la 584 de goluri pentru un singur club. Ovechkin l-a depasit, astfel, pe legendarul Wayne Gretzky, care avea 583 de goluri marcate pentru Edmonton.

Washington s-a impus cu 5 la 4 in duelul cu gruparea Carolina si ocupa locul 2 in Conferinta de Est din NHL.