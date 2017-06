Meci cu surprize la Campionatul European de tineret. Nationala Angliei a trecut de Slovacia, iar Polonia a remiza cu Suedia - VIDEO

Anglia a invins dramatic selectionata Slovaciei, scor 2 la 1, chiar daca s-a vazut condusa la pauza. Chrien a inscris inca in minutul 23 pentru slovaci.

Anglia a intors rezultatul in partea secunda. Mawson a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj, ca peste 10 minute, Redmond sa aduca victoria pentru englezi.



Inaintea ultimului meci in faza grupelor, Anglia este lider, avand 4 puncte. In celalalt meci disputat ieri, tara gazda, Polonia a remizat impotriva Suediei, scor 2 la 2. Partida a inceput perfect pentru polonezi, care au inscris primii, inca in minutul 6.

A urmat un adevarat dezastru pentru gazda competitiei. Suedia a inscris de 2 ori in 5 minute, iar la pauza scorul era de 1 la 2.

Polonia s-a salvat in prelungirile partidei cu un gol din penalty. 2 la 2, iar polonezii sunt pe ultimul loc in grupa A, cu un singur punct acumulat.