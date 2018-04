Meci de foc in campionatul Romaniei. Echipa moldoveanului Nicolae Calancea, CS U Craiova, a remizat pe teren propriu contra campioanei in exercitiu, FC Viitorul - VIDEO

CS U Craiova a remizat contra celor de la FC Viitorul, scor 3 la 3. Partida a inceput cu o ocazie importanta la poarta lui Calancea, insa portarul nostru a aparat eroic.

Oaspetii au continuat asediul, iar in minutul 15 au reusit totusi sa deschida scorul.

A urmat replica celor de la CS U Craiova. Gazdele au marcat 2 goluri in 20 de minute si au preluat conducerea.

Viitorul a dat lovitura in debutul partii secunde. Ganea l-a invins pe Calancea de doua ori in 9 minute si si-a adus echipa in avantaj.

Craiova a replicat imediat, iar Baluta a stabilit scorul final de 3 la 3. CS U Craiova ocupa locul 3 in campionat, avand 35 de puncte. Viitorul, care e pe 4, are 31 de puncte.