Meci de infarct in derby-ul etapei din Premier League. Liverpool a scapat printre degete victoria contra celor de la Tottenham - VIDEO

Liverpool si Tottenham au oferit meciul etapei, remizand, scor 2 la 2. Cormoranii au inceput ca din tun partida, iar in minutul 3 Liverpool a condus gratie golului marcat de Salah.

Avantajul gazdelor a tinut pana in minutul 80. Wanyama a egalat cu un gol de generic.

Sapte minute mai tarziu, Tottenham a beneficiat de un penalty, insa Kane nu l-a putut invinge pe Karius. Sansele s-au razbunat, iar in primul minut de prelungiri Salah a semnat dubla si a inscris pentru 2 la 1.

Cormoranii erau pregatiti deja sa sarbatoreasca victoria, insa centralul a dictat un nou penalty pentru Tottenham. Kane nu l-a mai iertat pe portarul lui Liverpool si a stabilit scorul final de 2 la 2.

A fost golul cu numarul 100 pentru Kane in Premier League. Dupa remiza de aseara, Liverpool isi pastreaza locul 3 in campionat, iar Tottenham – pozitia a 5-a. In urmatoarea etapa cormoranii vor intalni echipa Southampton, in timp ce londonezii vor juca impotriva celor de la Arsenal.