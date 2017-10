Meci de totul sau nimic pentru adversara Moldovei. Irlanda este obligata sa castige meciul cu nationala noastra din aceasta seara pentru a-si pastra sansele la calificare la mondiale - VIDEO

Martin O'NEILL, SELECTIONER IRLANDA: "Este un meci pe care trebuie sa-l castigam. Ne concentram complet pe asta. Cu tot adevarul si neadevarul, trebuie sa ii devansam."

Moldova va fi sustinuta in Irlanda de un numar record de suporteri, peste 500. La Chisinau, nationala noastra a cedat in fata irlandezilor, scor 1 la 3. Moldova ocupa ultima pozitie in grupa D, avand 2 puncte acumulate dupa 8 meciuri disputate. Partida dintre Irlanda si Moldova se va disputa la Dublin, de la 21:45.