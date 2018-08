Meci fabulos in Campionatul Italiei. Napoli a invins-o pe AC Milan cu trei la doi. Asta desi oaspetii conduceau cu doi la zero - VIDEO

Bonaventura a dat prima lovitura, in superduelul de pe Stadio San Paolo. Milanezii au reusit sa-si dubleze avantajul dupa pauza, prin Calabria. Napoli a dat dovada de caracter, iar eroul revenirii gazdelor a fost polonezul Zielinski. Acesta a redus din diferenta... iar apoi tot el a marcat pentru 2 la 2. Remiza nu le-a fost suficienta napoletanilor, care au fortat si au smuls victoria. Mertens a inscris golul decisiv.

Astfel, Napoli are 6 puncte, dupa doua etape, in Serie A. Tot 6 puncte are si campioana in exercitiu Juventus. Asta dupa ce a batut-o pe Lazio cu 2 la 0. Pjanic a deschis scorul. Mandzukic a marcat celalalt gol, dupa ratarea incredibila a lui Cristiano Ronaldo. Portughezul a oferit, astfel, o pasa decisiva mai putin obisnuita.