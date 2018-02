Meci fabulos, in liga de fotbal american. Philadelphia a cucerit, in premiera, Super Bowl, reusind sa invinga formatia Patriots, scor 41 la 33 - VIDEO

Cel mai mare meci al fotbalului american s-a disputat pe arena Bank Stadium, din Minneapolis, cu peste 67 de mii de oameni in tribune. Philadelphia Eagles a inceput superb partida si conducea cu 22 la 12, la capatul reprizei secunde.

New England Patriots a dominat repriza a treia, insa, apoi, Eagles a revenit. Nick Foles a fost cel mai bun jucator al meciului. Vulturii au castigat megaduelul, scor 41 la 33, si au scris istorie.

Philadelphia Eagles a cucerit trofeul Super Bowl pentru prima data. New England Patriots ramane cu 5 titluri, in palmares. Presa americana a anuntat ca pretul unui bilet la meci ajungea, pe piata neagra, pana la 22 de mii de dolari. Totodata, un spot comercial de 30 de secunde in timpul partidei a costat 5 milioane de dolari.