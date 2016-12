Meci fabulos in Supercupa Moldovei la futsal. Progress a smuls trofeul intr-o partida cu formatia Classic - VIDEO

Detinatoarea Cupei Moldovei, echipa Progress, a inceput cu dreptul meciul de astazi contra campioanei Classic Chisinau, disputat la Futsal Arena FMF. Oleg Hilotii a deschis scorul. Imediat, insa adversarii au raspuns prin golul lui Denis Negru, iar apoi Evghenii Frolov a marcat pentru 2 la 1.

In minutele urmatoare, Classic a ratat numeroase ocazii de gol. Dupa pauza, formatia Progress si-a revenit. Antrenorul-jucator Dorin Coceban, care a implinit in ziua meciului 37 de ani, a egalat scorul.

Imediat, Victor Costin a marcat si el si Progress a iesit in avantaj. Doar ca victoria nu a venit usor. Classic a egalat scorul prin Andrei Negara si a trimis meciul in prelungiri. In cele doua reprize a cate 5 minute nu s-a mai inscris si s-a ajuns la lovituri de pedeapsa. Aici, baietii echipei Progress au fost mai precisi si au castigat seria cu 6 la 5.

Dorin COCEBAN, ANTRENOR-JUCATOR PROGRESS "Ii multumesc la toti baietii pentru efortul depus, pentru tot ce am facut impreuna, in echipa. Cred ca noi ne-am dorit aceasta victorie mai mult."

Alexei CAPSAMUN, PORTAR PROGRESS "Am aşteptat mult un meci ca acesta, greu, cu o dăruire de sine nebună."

Si daca tot a ratat Supercupa, Classic Chisinau ramane marea favorita la titlu in liga nationala, unde conduce cu 18 puncte, acumulate in 6 etape. Progress se afla abia pe locul 5, cu 7 puncte la activ.