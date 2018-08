Meci fabulos pentru Supercupa UEFA. Atletico a invins-o pe rivala Real Madrid cu 4 la 2, intr-o partida decisa in prelungiri - VIDEO

Meciul pentru Supercupa UEFA s-a disputat pe stadionul din capitala Estoniei, Tallinn, in fata a peste 13 mii de spectatori. Atletico, detinatoarea trofeului Europa League, a lovit dupa doar 50 de secunde de la startul partidei, prin Diego Costa.

Real a egalat, apoi, prin Benzema. Dupa pauza, galacticii au obtinut un penalty, transformat de Sergio Ramos. Atletico nu a cedat si, in minutul 79, acelasi Diego Costa a egalat scorul. Invingatoarea s-a decis in overtime. Saul a inscris un gol superb din voleu, iar apoi Koke a inchis tabela cu 4 la 2. Atletico Madrid a cucerit Supercupa UEFA pentru a treia oara in istorie.

KOKE, MIJLOCAS ATLETICO MADRID: “Cand joci, conteaza doar victoria. Nu conteaza marchez eu sau altcineva, este obiectivul intregii echipe.”

Diego SIMEONE, ANTRENOR ATLETICO MADRID: "A fost important. Am mai castigat Supercupa UEFA in fata echipei Chelsea, dar Real nu a mai pierdut o finala internationala din 2000 incoace, castigand totul. "

Gareth BALE, ATACANT REAL MADRID: “Am facut cateva erori astazi, care ne-au costat, dar vom invata din greseli si ne vom intoarce mai puternici.”

Real are 4 supercupe in palmares.