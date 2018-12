Meci fabulos reusit de Nationala Romaniei la handbal feminin. Aseara, tricolorele s-au impus in fata Spaniei cu scorul de 27 la 25 - VIDEO

Nationala Romaniei de handbal feminin a reusit sa revina eroic in meciul de aseara contra Spaniei, impunandu-se cu 27 la 25. Dupa ce au fost conduse cu 12 la 10 la finalul primei reprize, romancile au reusit o revenire de vointa si s-au impus in partea a doua cu scorul de 17 la 13. Dupa 4 etape, Romania este pe prima pozitie in grupa a 2-a. Tricolorele au obtinut, pana acum, 3 victorii si o infrangere.

In ultimul meci al grupelor principale, Romania se va duela cu Ungaria, partida fiind cruciala pentru ambele echipe. Maghiarele vin dupa o victorie contra Germaniei, in etapa anterioara.

Chiar daca Romania va pierde in fata Ungariei, tricolorele vor ramane in carti pentru calificare. Situatia in grupa a 2-a e una exploziva, 5 din 6 echipe, inca mai pastreaza sanse la calificarea in semifinale.