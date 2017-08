Meci fenomenal, in Campionatul Rusiei. Spartak a pierdut derby-ul capitalei contra echipei Lokomotiv - VIDEO

Glushakov a marcat primul gol, iar apoi Luiz Adriano a dublat avantajul gazdelor. Chiar inainte de pauza, insa, Spartak a ramas in zece oameni. Samedov a vazut al doilea cartonas galben pentru ca a cazut in careu fara sa fie lovit de adversar. Avea sa fie o lovitura grea pentru campioana. In repriza secunda, Lokomotiv a dominat. Barinov a redus din diferenta, iar Alexei Miranchuk a facut 2 la 2.

Dezastrul a continuat, pentru Spartak. Oaspetii au facut tot ce au vrut cu apararea echipei lui Massimo Carrera. Kolomeytsev a inscris pentru 3 la 2, iar apoi Manuel Fernandes a sutat ca din tun, de la distanta, reusind, astfel, golul serii.

Promes a marcat, in prelungiri, insa a fost prea tarziu. Lokomotiv a castigat meciul cu 4 la 3 si ocupa locul secund, in campionat. Spartak este abia pe pozitia a 10-a.