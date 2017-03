Meci incendiar in Campionatul Romaniei. CFR Cluj a invins formatia Astra Giurgiu cu scorul de 3 la 2 - VIDEO

Omrani a lovit balonul deja dupa fluierul arbitrului, care a oprit jocul pentru offside. Atacantul echipei CFR l-a nimerit in fata pe portarul Astrei, Silviu Lung, care a ramas intins pe gazon timp de cateva minute, iar apoi a fost pus pe targa, in ambulanta si transportat la spital. Lung a fost diagnosticat cu un traumatism cranian si va avea nevoie de cateva zile pentru a se recupera. CFR Cluj si Astra Giurgiu au oferit, aseara, unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului, in Liga 1. Oaspetii au deschis scorul deja in minutul 3, prin Alex Ionita. Gazdele au egalat, mai tarziu, prin Paun. In prelungirile primei reprize, Deac a adus-o in avantaj pe CFR.

In a doua jumatate a partidei, Omrani a punctat si el pentru feroviari.

Mai mult de atat, CFR a obtinut, apoi, un penalty, pe care, insa, l-a ratat Deac. Astra i-a dat emotii echipei gazda, pe final. Sapunaru a redus din diferenta, in minutul 90, iar apoi Fabricio a sutat periculos din lovitura libera, iar portarul Minca a salvat fabulos. CFR a castigat cu scorul de 3 la 2 si ocupa locul 3 in clasament, cu 25 de puncte. Viitorul si Steaua au cate 27 de puncte si joaca meci direct, in aceasta seara.