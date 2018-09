Meci incendiar la Campionatul Mondial de volei masculin. Nationala Serbiei a invins Rusia cu 3 la 2 la seturi - VIDEO

Serbia a fost o nuca tare pentru campioana europeana - Rusia. Echipa sarba a condus cu 1 la 0 si 2 la 1, la seturi, insa rusii, condusi in teren de Egor Kliuka, au revenit de fiecare data. Au castigat al patrulea set cu scorul de 25 la 22 si au trimis meciul in decisiv.

Setul 5 a fost si el unul intens, iar Serbia, cu eroul serii Aleksandar Atanasijevic, a smuls victoria, scor 15 la 12. Ambele echipe s-au calificat in etapa a doua a Campionatului Mondial.

Un parcurs perfect la turneu il au nationalele Italiei, Poloniei si Statelor Unite, care au castigat toate cele 5 meciuri in grupele sale. Etapa a doua va incepe vineri, iar meciurile se vor desfasura in orasele italiene Milano si Bologna, dar si la Sofia si Varna, in Bulgaria.