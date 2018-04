Cinci goluri si doua eliminari in Premier League. Arsenal Londra a invins pe teren propriu formatia Sothampton, scor 3 la 2 - VIDEO

Arsenal Londra a invins pe teren propriu formatia Sothampton, scor 3 la 2. Tunarii s-au vazut condusi inca in minutul 17, cand Long a punctat. Gazdele au intors scorul in 10 minute. Aubameyang si Welbeck au punctat pana la pauza.

In partea secunda, oaspetii au restabilit egalitatea pe tabela de marcaj prin Austin. Englezul a inscris imediat dupa ce a fost intrat pe teren. Totusi, Southampton nu a reusit sa acumuleze nici macar un punct. Acelasi Welbeck a smuls victoria pentru tunari.

Finalul partidei a fost unul tensionat, iar ambele echipe au incheiat meciul in 10 oameni, dupa 2 eliminari. Arsenal se mentine pe locul 6 in campionat, departe insa de locurile de Champions League. Pe pozitia a cincea in Premier League este Chelsea.

Trupa lui Antonio Conte a remizat surprinzator in meciul cu West Ham, scor 1 la 1. Azpilicueta a marcat in prima repriza pentru gazde, insa a fost prea putin pentru victorie. West Ham a egalat in partea secunda.

Chelsea ocupa locul 5 in campionat si este la 10 puncte de Tottenham, care e pe 4.