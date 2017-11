Meci nebun, in Campionatul Romaniei. CS U Craiova a remizat cu Astra. Portarul giurgiuvenilor, tatonat de un adversar, l-a lovit cu piciorul - VIDEO

Portarul Astrei, bulgarul Plamen Iliev, tatonat de un adversar, l-a lovit cu piciorul pe acesta. Arbitrul l-a eliminat pe goalkeeper pentru ca nu si-a stapanit nervii, iar jucatorului ce a provocat incidentul i-a dat cartonasul galben. Meciul dintre Astra si Craiova a fost unul spectaculos. Oltenii au deschis scorul dintr-un penalty, iar giurgiuvenii au egalat repede, prin Alexandru Ionita. Acesta l-a invins pe Nicolae Calancea cu un sut din afara careului.

In debutul reprizei a doua, CS U Craiova a iesit din nou in avantaj. Gustavo a inscris din apropiere. Apoi, Astra a ramas in zece oameni, dupa eliminarea portarului Iliev. Chiar si asa, a reusit sa salveze un punct. Dandea a marcat pentru 2 la 2, dupa un corner.

Craiova ramane pe locul 3 in campionat, cu 33 de puncte. CFR Cluj are 34, iar FCSB - 35 de puncte, aceste echipe avand, insa, cate un meci rezerva.