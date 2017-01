Meci nebun in campionatul Spaniei. Valencia a fost egalata pe final dupa ce a condus de trei ori si a ratat un penalty - VIDEO

Valencia a inceput perfect meciul si a deschis scorul dupa doar un minut de joc. Replica celor de la Osasuna nu s-a lasat asteptata. Riera a egalat 5 minute mai tarziu, insa tot el a fost cel care a trimis liliecii in avantaj la vestiare. A inscris in propria poarta chiar inainte de pauza.

In partea secunda, spectacolul a continuat. Osasuna a egalat fabulos prin Roberto Torres.

In minutul 73, Valencia a condus din nou dupa golul lui Montoya, ba chiar mai mult. Liliecii au obtinut un penalty in minutul 86, insa Parejo nu l-a putut invinge pe portarul Fernandez. Sansele s-au razbunat, iar Osasuna a egalat in prelungirile partidei. Clerc a finalizat o faza pe care a construit-o si a adus un punct nesperat echipei sale.

S-a incheiat 3 la 3, iar Valencia trece printr-o perioada de cosmar, fiind la un pas de zona retrogradarii.