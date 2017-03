Meci nebun in Cupa Frantei. Marseille a pierdut in fata echipei AS Monaco, scor 3 la 4, o partida decisa in prelungiri - VIDEO

Olympique Marseille si AS Monaco au facut un meci nebun in optimile Cupei Frantei. In prima repriza, Moutinho a inscris pentru oaspeti, iar Payet a marcat pentru gazde. Dupa pauza, monegascii au fost mai insistenti in atac, iar Mbappe si-a readus echipa in avantaj. Marseille a stiut cu ce sa raspunda si de aceasta data. Cabella a egalat scorul in minutul 84.

S-a ajuns in prelungiri, unde ritmul de joc nu a scazut. Oaspetii au facut 3 la 2, gratie golului reusit de Mendy. Marseille nu s-a lasat si din nou a egalat, prin acelasi Cabella. AS Monaco a dat, apoi, lovitura de gratie. Lemar a punctat in minutul 113 si si-a calificat formatia in sferturi.

Tot aseara, in etapa urmatoare a cupei a avansat si Paris Saint-Germain, care a castigat cu 2 la 0 meciul de pe terenul gruparii din liga secunda, Niort.

PSG a cucerit de 10 ori Cupa Frantei, pana acum, reusind sa se impuna inclusiv in 2015 si 2016.