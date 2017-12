Meci nebun in Germania. Pe un teren acoperit, in mare parte, cu zapada, Freiburg a reusit o revenire incredibila - VIDEO

Din cauza ninsorii abundente, partida dintre Koln si Freiburg a inceput cu 30 de minute mai tarziu. Cat timp terenul era curatat de zapada, fanii au facut un om de zapada in tribune. Scenariul meciului a fost unul dramatic. Freiburg s-a impus cu 4 la 3, chiar daca a fost condusa cu 3 la 0. Koln a deschis scorul in minutul 8.

Gazdele si-au dublat avantajul in minutul 16, cand au marcat din penalty. Din cauza zapezii, punctul cu var nu a fost vizibil. Arbitrul insa a gasit solutia. A masurat cei 11 metri ca la un meci din curtea scolii.

In minutul 29, Stanko a inscris in propria poarta, iar victoria celor de la Koln parea deja asigurata. A urmat o revenire fantastica. Petersen a marcat pentru 3 la 1 pana la pauza. In minutul 65, oaspetii au mai inscris o data. Finalul partidei a fost unul de infarct. Freiburg a primit doua penalty-uri in 5 minute si a invins.