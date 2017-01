Meci nebun in Italia. Torino a remizat cu AC Milan chiar daca a condus cu 2 la 0. Gluma facuta de Suso - VIDEO

Suso pleca acasa de la antrenament, cand s-a intalnit cu un reporter. Spaniolul a facut un bulgare de zapada si a aruncat in jurnalistul care nu stia ce se intampla in spatele sau. Mandru de isprava sa, Suso a plecat grabit.

Partida dintre AC Milan si Torino nu a inceput prea bine pentru milanezi. Gazdele au condus cu 2 la 0 dupa 26 de minute de joc. Belotti si Benassi au inscris pentru Torino.

Ba chiar mai mult. In minutul 32 Torino putea face 3 la 0, cand a obtinut un penalty, insa Donnarumma a aparat lovitura de la punctul cu var. In partea secunda AC Milan a revenit fantastic. Mai intai Bertolacci a redus din diferenta in minutul 55.

Ca in minutul 60 Carlos Bacca sa egaleze din penalty. Inainte de final AC Milan a ramas in 10 oameni, insa Torino nu a reusit sa smulga victoria. S-a incheiat 2 la 2, iar AC Milan este pe locul 5 in campionatul Italiei, la 5 puncte de liderul Juventus.