Meci nebun intre Eibar si Levante. De cate goluri s-au bucurat fanii echipelor - VIDEO

Eibar si Levante au oferit meciul etapei in La Liga. Gazdele au deschis scorul in minutul 8 prin Sergi Enrich, insa bucuria bascilor nu a durat mult timp. Peste cateva secunde, Morales a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj. Iar in minutul 25, Rober a adus oaspetii in avantaj.

Dupa pauza, Eibar si-a luat cu asalt adversarii. Bascii au inscris 3 goluri in doar 8 minute. Mai intai, Escalante a marcat in minutul 57, apoi Charles a readus gazdele in avantaj, in minutul 61. In scurt timp, acelasi Charles a inscris pentru 4 la 2.

Lucrurile decurgeau perfect pentru Eibar, insa autogolul lui Paulo Oliveira din mintul 75 a dat peste cap socotelile gazdelor. Cei de la Levante au cautat cu disperare golul egalizator. In cele din urma, incercarile oaspetilor au avut sorti de izbanda, Borja Mayoral a marcat in prelungiri.

Tot aseara a jucat si Real Madrid contra lui Huesca. Acest meci a fost primul pentru Luka Modric din postura de cel mai bun jucator al planetei. Madrilenii s-au impus cu greu in fata echipei de pe ultima pozitie. Singurul gol al meciului a fost marcat de catre Gareth Bale. Dupa 15 etape, lidera campionatului ramane Barcelona.