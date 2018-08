Meci nebun la debutul lui Cristiano Ronaldo in campionatul Italiei. Juventus a avut emotii mari in partida contra lui Chievo si a smuls victoria pe final - VIDEO

Ronaldo s-a ciocnit pe finalul partidei cu Sorrentino, care nu a mai putut continua partida. Juventus a avut emotii mari in primul meci din noul sezon. Batrana doamna a trecut cu 3 la 2 de Chievo, insa a fost nevoita sa intoarca scorul, dupa ce a fost condusa pana in minutul 77.

Juventus a deblocat rapid tabela de marcaj, insa gazdele au inscris de 2 ori in mai putin de 20 de minute si au condus.

Juventus a dat startul revenirii in ultimul sfert de ora de joc. Mai intai Bani a inscris in propria poarta, ca mai apoi Bernardeschi sa marcheze in prelungiri si sa aduca victoria pentru batrana doamna.

S-a incheiat 3 la 2 in meciul care a insemnat debutul lui Ronaldo in Serie A. Tot ieri, Napoli a trecut la limita, scor 2 la 1, de Lazio. Milik si Insigne au punctat pentru gazde.