Meci nebun! Rusia, eliminata la penalty-uri! Croatia se califica pentru a doua oara la 11 metri

Min 120 Final de meci! Calificarea se decide la penalty-uri.



Min 114 GOOOL Rusia! Mario Fernandez deviaza cu capul in coltul lung! Incredibil! Ultima semifinalista se va decide la penalty-uri.



Min 112 Subasic retine un sut puternic al rusilor.



Min 106 A inceput repriza a doua de prelungiri.

Min 105 Final al primei reprize de prelungiri.



Min 101 GOOOL Croatia! Vida lovitura in prima repriza de prelungiri printr-o lovitura de cap din 11 metri.



Min 91 A inceput prima repriza de prelungiri.

Min 90+5 Final! Prelungiri!



Min 90+4 Subasic, interventie fabuloasa prin care trimite meciul in prelungiri.



Min 90 Momente de panica pentru croati. Portarul Subasic a acuzat probleme musculare intr-un moment in care toate schimbarile erau efectuate! In cele din urma Subasic a putut continua.



Min 72 Erokhin reia cu capul din centrul careului. Peste poarta croatilor.



Min 60 Sutul lui Perisic loveste bara. Debandada totala in apararea rusilor.



Min 46 Start in repriza a doua!

Min 45+2 Final de prima repriza!



Min 40 GOOOL Croatia! Kramaric reia cu capul din 6 metri si egaleaza.



Min 31 GOOOL Rusia! Ce gooool! Cheryshev, gol fabulos: sut incredibil in vinclu.



Min 28 Reluarea cu capul a lui Perisic, putin pe langa.



Min 16 Rakitic iroseste o lovitura libera din 20 de metri. Mingea trece mult peste.



Min 7 Acelasi Rebic apare la finalizare. Reluarea sa cu capul, putin peste.



Min 6 Akinfeev respinge cu greu in corner o centrare sutata a lui Rebic.



Min 5 Sutul lui Dzyuba, in Lovren. Asalt al rusilor inca din primele minute.



Min 2 Cheryshev patrunde partea dreapta, dar Vrsaljko este atent si il blocheaza in momentul sutului.



Min 1 A inceput partida!

Echipele de start:

Rusia: Igor Akinfeev - Mario Fernandes, Ilia Kutepov, Serghei Ignasevici, Fedor Kudriasov - Roman Zobnin, Daler Kuziaev - Aleksandr Samedov, Aleksandr Golovin, Denis Cheryshev - Artem Dziuba

Croatia: Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Ivan Rakitic, Luka Modric - Ante Rebic, Andrej Kramaric, Ivan Perisic - Mario Mandzukic

Echipa gazda, Rusia, va primi replica selectionatei Croatiei, una dintre cele mai apreciate la actuala editie, in meciul care va avea loc sambata, de la ora 21,00 (ora Romaniei), la Soci (stadionul Fist, TVR 1, TVR HD), in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018.

Rusii afirma ca nu vor simti presiunea, aceasta urmand sa fie inlocuita cu placerea de a juca si cu mandria nationala.

Rusia nu mai jucase sferturi de finala la o Cupa Mondiala din 1970, ca URSS, cand a pierdut cu Uruguayul (0-1). Cel mai bun rezultat al sau a fost in 1966, cand a ocupat locul 4.

Rusii au inceput competitia din postura de cea mai slaba echipa calificata in clasamentul FIFA - locul 70 -, dar au depasit toate asteptarile. Rusia va avea de partea sa aproape toti suporterii de la Soci.

Selectionerul Stanislav Cercesov nu se poate inca baza pe mijlocasul Alan Dzagoev, care si-a revenit dupa o accidentare, dar se pregateste separat. Nici Samedov nu s-a antrenat marti, din cauza unei probleme fizice neprecizate. Iuri Jirkov, jucator de banda stanga, a fost anuntat ca indisponibil

Cheia meciului de sambata poate fi blocarea mijlocasului Luka Modric pentru ca acesta sa nu le poata furniza baloane utile coechipierilor din ofensiva, Mario Mandzukic, Ante Rebic, Marko Pjaca, Ivan Perisic ori Andrej Kramaric.

Rusia are cinci jucatori cu cartonase galbene, Aleksandr Golovin, Fedor Smolov, Iuri Gazinski, Ilia Kutepov si Roman Zobnin, in timp ce Igor Smolnikov este din nou disponibil dupa ce a stat un meci in urma unui cartonas rosu. Croatii au nu mai putin de opt fotbalisti avertizati cu cartonase galbene, Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic, Ante Rebic, Mario Mandzukic, Sime Vrsaljko, Vedran Corluka, Marko Pjaca si Tin Jedvaj.

Portarul Rusiei, Igor Akinfeev, a aparat doua lovituri de la 11 metri in partida cu Spania din optimi, in timp cer croatul Danijel Subasic a parat trei penalty-uri in meciul cu Danemarca din aceeasi faza a competitiei.

Croatia vizeaza egalarea celei mai bune performante din istoria lor, semifinala si apoi locul al treilea, reusite in 1998. Croatii sunt neinvinsi de patru meciuri la Cupa Mondiala, un record pentru ei. De asemenea, au marcat in fiecare din ultimele lor meciuri jucate la Cupa Mondiala.

Croatia a pierdut de fiecare data cand a intalnit echipa tarii gazda la Cupa Mondiala, 1-2 cu Franta in semifinalele editiei 1998 si 1-3 cu Brazilia in 2014, desi a condus de fiecare data.

Cele doua echipe se intalnesc in premiera la Cupa Mondiala, iar Croatia a castigat a obtinut victoria cu 3-1 intr-un meci amical disputat in noiembrie 2015 (Nikola Kalinic, Brozovic, Mandzukic, respectiv Smolov), celelalte doua partide fiind remize albe.

Echipele probabile pentru meciul care va avea loc pe Stadionul Fist (capacitate 48.000 locuri):

Rusia: Igor Akinfeev - Mario Fernandes, Ilia Kutepov, Serghei Ignasevici, Fedor Kudriasov - Roman Zobnin, Daler Kuziaev - Aleksandr Samedov,

Aleksandr Golovin, Denis Cerisev - Artem Dziuba. Selectioner: Stanislav Cercesov.

Croatia: Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic - Ante Rebic, Luka Modric,

Ivan Perisic - Mario Mandzukic. Selectioner: Zlatko Dalic.

Arbitru: Sandro Ricci (Brazilia).