Meci spectaculos intre Atletico Madrid si Huesca, in liga spaniola. Madrilenii au castigat cu 3 la 0 - VIDEO

Decalajul de calitate intre Huesca si Atletico Madrid a fost evident inca de la inceputul reprizei. Griezmann a deschis scorul, in minutul 16, iar Thomas Partey a dublat avantajul echipei sale, in minutul 29, cu un sut splendid in coltul din stanga jos a portii, de la 25 de metri.

Ultimul gol al meciului a fost marcat in minutul 33 de mijlocasul spaniol Koke. Dupa meciul cu Huesca, Atletico se afla pe pozitia a 3-a in clasamentul din La Liga.Huesca se afla pe locul 18, dupa ce a pierdut ultimele patru meciuri, incasand 13 goluri si marcand doar de doua ori.

Urmatorul meci pentru Atletico va fi derby-ul cu Real Madrid. In La Liga, au mai jucat, aseara, Espanyol si Eibar, unde scorul final a fost de 1 la 0 in favoarea gazdelor.