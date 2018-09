Meci spectaculos intre Hertha Berlin si Bayern Munchen, in liga germana. Bavarezii au fost invinsi pentru prima oara in acest sezon, scor 0 la 3 - VIDEO

Doua goluri in prima repriza i-au ajutat pe cei de la Hertha Berlin sa o invinga pe Bayern pentru prima data in noua ani. Hertha a deschis scorul meciului dupa ce a primit un penalty, in minutul 22. Boateng a faultat un adversar in careu, iar Ibisevic a transformat lovitura de la punctul cu var.

Aproape de pauza, Duda a dublat avantajul Herthei. In partea secunda, bavarezii au dominat, insa fara niciun efect. Ribery si Wagner au putut restabili egalitatea, dar nu au gasit tinta. Dupa victoria de aseara, Hertha a egalat-o la puncte pe Bayern Munchen, in clasamentul din Bundesliga. Ambele echipe au cate 13 puncte.