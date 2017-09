Meci superb facut de Razvan Marin in Cupa Belgiei. Acesta a inscris un gol spectaculor, iar echipa sa a castigat partida - VIDEO

Razvan Marin a prins un sut de senzatie, de la aproape 30 de metri si l-a invins pe portarul advers. Dupa pauza, tanarul fotbalist roman a pasat decisiv la un alt gol al echipei sale.

Standard Liege a castigat cu 4 la 0 meciul in fata unei grupari din liga secunda si s-a calificat in optimile Cupei Belgiei. 23 de meciuri, 3 goluri si 2 pase decisive are Razvan Marin in tricoul celor de la Standard.